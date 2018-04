Die Karawane zieht weiter

Stuttgart. Schlechtes Timing ist ein Begriff, der die Schuldfrage gnädig offen lässt. War man nur zur falschen Zeit am falschen Ort, weil man seine Traumfrau erst am eigenen Hochzeitsbuffet traf? War es Dummheit, kurz vor dem Totalcrash des „Neuen Marktes“ Omas ganzes Erbe in Mobilcom-Aktien zu stecken? Wer will das in unserer schnelllebigen Zeit beurteilen?

So soll auch keiner den Stab brechen über die „Fachstelle für Bibliothekswesen“ im Regierungspräsidium Stuttgart. Dennoch ist festzustellen: Es gibt mit Sicherheit günstigere Zeitpunkte als das Frühjahr 2018, um als Behörde auf den Facebook-Zug aufzuspringen.

Von „noch besserer Vernetzung“ und einem „leicht zugänglichen Forum für den fachlichen Austausch auf der eher informellen Ebene“ schwärmte die Fachstelle per Pressemitteilung Mitte März. Prompt wurde nur wenige Tage später durch den Daten-Skandal um „Cambridge-Analytica“ offenbar, dass die Sache mit der Vernetzung und der leichten Zugänglichkeit alles etwas zu informell gelaufen ist bei Facebook. Firmen wie der E-Autohersteller Tesla und das Herrenmagazin „Playboy“ löschten ihre Konten, und jetzt musste sogar Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Senat zu Kreuze kriechen.

Schlechtes Timing eben. Erst ist man alles andere als digitale Avantgarde – und wenn man endlich mit Verve zur Moderne aufschließen will, zieht die Karawane womöglich schon wieder weiter. Das kann „Land am Rand“ nicht passieren. Unsere Fax-Nummer ist und bleibt: (0731) 156-802. Roland Müller