Die Geschichte einer starken Frau

Die Flößerin: Das ist ein Stück Stadtgeschichte, denn auch in Rottenburg gingen Flößer an Land. Etliche Balken in Häusern der historischen Innenstadt weisen Flößerzeichen auf. Das von Dietlinde Ellsässer konzipierte Stück erzählt von einer starken Frau in einer Männergesellschaft. Es geht um Liebe, Leidenschaft und Ankommen: Themen, die damals aktuell waren und es heute noch sind. „Die Flößerin“ spielt Ende des 19.Jahrhunderts.

Wie auch die Sommertheater der vergangenen Jahre ist es ein Bürgerinnen- und Bürgertheater mit erfahrenen Laienschauspielern und neuen Gesichtern. Angeleitet werden die 31 Mitspieler, die seit Januar wöchentlich probten und in den vergangenen zwei Monaten auch an den Wochenenden, von Regisseurin Dietlinde Elsässer und Heidrun Tassinger, die neben der Regieassistenz auch die Projektleitung hatte.

Leidenschaftliche Gruppe

Hinzu kommen noch einmal rund 20 Statisten auf den Kähnen. Unter den Stocherern sind auch die drei Rottenburger Bürgermeister. Wann jedoch welcher von ihnen sein Stelldichein gibt, konnte Ellsässer nicht sagen. Alles ist im Fluss, sei das Motto des Stücks, das an drei verschiedenen Orten spielt. Auch in der Probenzeit sei nichts festgelegt gewesen, berichtet Elsässer. Sie fühle sich zwar als Dirigentin, aber „ich sage nicht: So will ich es.“. Sie gehe mit den Menschen mit, Fehler dürften gemacht werden. Daraus könne Neues entstehen.

Es sei eine leidenschaftliche Gruppe. Die Schauspieler machten sich gegenseitig groß. Auf der Bühne erlebe man noch richtige, direkte Kommunikation, sagt Ellsässer. Und will damit das Theater von der Smartphone- und WhatsApp-Gesellschaft abgrenzen.

Der besondere Reiz am Laientheater sei, dass sich die Mitspieler einer Situation aussetzten, die für sie ungewohnt ist. „Das gibt der Geschichte neue Farbe.“

Veranstaltet wird das Sommertheater von der Stadt Rottenburg in Kooperation mit dem Lindenhoftheater Melchingen. „Wir haben einst aus Lust und Leidenschaft begonnen“, sagt Intendant Stefan Hallmayer. Doch Theatergebäude schreckten manche Menschen ab. Deshalb ging das Lindenhof-Theater raus.

Ein Floß auf dem Neckar aufzubauen und dort ein klassisches Stück aufzuführen, sei eine Möglichkeit. Bei der „Flößerin“ sei extra ein passendes Stück geschrieben worden. Es bringt lokalen Stoff auf eine Bühne im öffentlichen Raum. Vor dem historischen Kontext werde eine Auseinandersetzung geführt, die noch heute Bedeutung hat: „Welchen Stellenwert hat die Frau in einem Männer dominierten Geschäft?“

Viele Männer spielen mit

Das Theater biete dabei die Möglichkeit, Figuren zu erfinden, die es gar nicht gab. Ellsässer und Tassinger haben über die Zeit um 1900 im Stadtarchiv recherchiert. 1948 habe es bei den Wahlen zum Rottenburger Gemeinderat noch geheißen: „Wir brauchen keinen Rock im Rathaus“, erzählt Tassinger. Ende des 19.Jahrhunderts habe eine Frau über solche Aufgaben nicht einmal nachdenken dürfen, ergänzt Ellsässer.

Kulturamtsleiter Karlheinz Geppert freut, dass dieses Mal besonders viele Männer mitspielen. „Das sind tolle Männer“, sagt Ellsässer. Sie packten auch handwerklich mit an.

Das Lindenhof-Theater unterstützt das Team bei der Technik und durch seinen Kostümfundus. Alle großen Theater leisteten sich mittlerweile ein Bürgertheater, sagt Hallmayer.

Das Stück „Die Flößerin“ beginnt vor der Rottenburger Morizkirche. Die weiteren Szenen spielen auf dem Neckar und in der Spitalkelter auf der linken Uferseite. Es gibt ein Info- und Wettertelefon jeweils ab 18 Uhr vor der Vorstellung mit der Nummer 0151/52629794. Die Aufführungen finden auch statt, wenn es regnet – außer bei einem Unwetter. Die Zuschauerplätze sind nicht überdacht. Ab 19 Uhr bewirtet die Morizgemeinde. In der Pause in der Spitalkelter sorgen die Marinekameradschaft und die Bürgerwache für Speis und Trank.