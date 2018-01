Die Frau, die sich um alles kümmert

„Natürlich können auch Sie Ihre Oma ausstellen“: Was sich als Ausstellungstitel anhört wie ein Familientreffen in Bildern, hat in Wirklichkeit einen konzeptionellen Hintergrund. Den erläuterte der Künstler Daniel Schürer bei der Vernissage am Montag. Er sammle Omas, Großmütter, sagte der Ausstellungsmacher des Süddeutschen Kunstvereins. Bei der Schau im ehemaligen Viehstall in Reusten handle es ...