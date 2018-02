Die Dienstleistung für Firmen wird künftig immer wichtiger

Die Hochschule Reutlingen belegt in allen wichtigen Rankings in Deutschland Top-Platzierungen, hat bei der Weiterbildung zugelegt und ist in den Bereichen Digitalisierung, Gründungen und Wissenstransfer führend in Baden-Württemberg – das ist die Bilanz der ersten Amtszeit von Präsident Prof. Hendrik Brumme, 58, in aller Kürze. Dies haben Hochschulrat und Senat vor zehn Tagen honoriert: Brumme ist...