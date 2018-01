Die Crux mit der Bux

Zagreb. Da ist es auch egal, ob man auf ein einfaches Jeden-Tag-eine-frische-Unterhose-Prinzip oder ein komplexes Rotation-Wende-System mit Mehrfachbenutzung setzt. Grundlage jeder fundierter Unterbuxen-Rechnung ist die Gesamtanzahl von Reisetagen (das gilt übrigens auch für Socken, die praktischerweise stets im Paar mitzuführen sind).

Der Einfachheit halber, klammert man sich bei solch schwerwiegenden Entscheidungen an Bewährtes. Zumal nicht nur bei den deutschen Handballern ein Hauch von Aberglaube verbreitet ist. Also wurde auf die in Polen bereits erfolgreich praktizierte Pack-Logik zurückgegriffen. Geplant wurde für 14 Tage, also für die Vor- und die Zwischenrunde. Eine Rechnung, die einige Kollegen vor zwei Jahren wohl ebenfalls als sinnvoll erachtet hatten. Denn als das deutsche Team ins Halbfinale eingezogen war, machten sich nicht wenige Journalisten auf der Suche nach frischer Ware auf den Weg in die Krakauer Kaufhäuser. Ob sie davor auf das Jeden-Tage-eine-Frische-Prinzip oder das Wende-Wechselsystem gesetzt hatten, wollte aber keiner verraten.