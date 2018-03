Die Brandruine an der Einkaufsmeile wird abgerissen

Was die Flammen übrig ließen, beseitigt nun der Abrissbagger. Am 14. Dezember, einem Donnerstag, löste ein elektrischer Defekt in der Deckenbeleuchtung des Modemarkts AWG an der Nagolder Straße in Pfäffingen einen wahren Feuersturm aus. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Auch ein Großaufgebot von über 100 Feuerwehrleuten konnte nicht verhindern, dass mit dem Modemarkt auch das im selben Komple...