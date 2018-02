Die Bären haben das Kommando

Frankfurt am Main. In weniger als sechs Tagen 800 Punkte oder 6 Prozent weniger – an der Börse haben die Bären, also die Pessimisten, erst einmal das Kommando übernommen. Es sind vor allem der starke Euro und die allmählich anziehenden Zinsen, die die Entwicklung bremsen. Und eine sich allgemein verbreitete Skepsis und Vorsicht bei Händlern und Anlegern. Die gute Konjunktur und Aussichten in Deutschland, in Europa und weltweit spielen ebenso wenig eine Rolle wie zum Teil gute bis sehr gute Bilanzen oder anstehende Rekorddividenden.

Christian Kahler von der DZ Bank sieht am Aktienmarkt „Zeichen der Überhitzung“. Seine Zuversicht hat Kahler aber nicht aufgegeben. Im Dax erwartet er angesichts des eigentlich weiter guten Umfeldes zum Jahresende immer noch 14 000 Punkte.

„Die Zinskorrektur bringt Aktien in Bedrängnis“, sagt dagegen Claudia Windt von der Landesbank Hessen-Thüringen. „Hier wird nachgeholt, worauf wir seit geraumer Zeit hinweisen: Aktien sind vergleichsweise hoch bewertet und in Phasen steigender Zinsen korrekturanfällig, trotz des weiterhin guten Wachstumsumfeldes.“ Ihre Prognose: Bis Herbst geht es weiter abwärts – auf nur noch 11 500 Zähler im Dax.

Das „aktuelle Durchschnaufen“, glaubt dagegen Jan Gengel von der Berliner Weberbank, trübe die guten Aussichten an den europäischen Märkten nicht. „Im Gegenteil, es sollte für strategische Käufe genutzt werden“.

Chefstratege Robert Greil von Merck Finck erwartet in jedem Fall größere Schwankungen an den Börsen. Rolf Obertreis