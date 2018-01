Die Aufholjagd kommt zu spät

Die Young Tigers hatten gegen Ulm einen schmerzlichen Ausfall zu verzeichnen: Der in den vergangenen Wochen stark aufspielende Christian Speidel hatte sich unter der Woche verletzt und fehlte den Tübingern somit im Derby. Beflügelt durch den Sieg in Urspring in der Vorwoche gestalteten die Tigerle das Spiel jedoch von Beginn an ausgeglichen.Durch eine druckvolle Verteidigung zwangen die Tübinger ...