Die Atmosphäre stimmte

Es war keine gewöhnliche Hocketse. Die Biertische waren zu einer langen Tafel zusammen gestellt, mit weißem Tuch bedeckt und mit Sonnenblumen und Kerzen hübsch dekoriert. Am Rand waren Stände mit Leckereien zu essen und zu trinken. Das Wetter spielte mit angenehmen Temperaturen mit. So wurde es für die 300 Besucherinnen

und Besucher tatsächlich wie angekündigt ein lauer Sommerabend

in gediegener Atmosphäre. Sie saßen gemütlich zusammen oder gruppierten sich um die Stehtische vor der Bühne.

Dort spielte die Tübinger Big Band tss auf. Die 18 Hobby-Musiker von Bandleader Oliver Wendt brachten Swing-Klassiker der 30er- bis 60er-Jahre. Bekannte Stücke wie der „Blues March“ und „Moanin“ begeisterten das Publikum. „Wir proben einmal die Woche bei mir in der Saxophon-Schule“, sagte Wendt. Seit 2011 leitet er die tss-Big Band. In wechselnder Besetzung existiert sie schon zehn Jahre länger. Die Musiker absolvieren nur ein oder zwei Auftritte im Jahr. Und wie die Gäste aus ganz Starzach und Rottenburg probierten sie vor und nach ihrem Auftritt einige der angebotenen Spezialitäten.

Es gab Angus-Burger vom Vornagelhof bei Hechingen, internationale Snacks bei „Franzis kocht“ und indonesische Leckereien bei „Jeffrey’s kocht“. Der gebürtige Indonesier Jeffrey lebt schon viele Jahre in Wachendorf und bereitete Grillspieße und Frühlingsrollen zu. Winzer Rudi Broch servierte seine Weine. Außerdem gab es Pils vom Fass, Longdrinks, Cocktails und alkoholfreie Getränke.

Ein Wachendorfer Bier hatten Michael Rilling und Rainer Broch gebraut: „Moustache Bräu“, also „Schnurrbart Bräu“. „Wir haben einfach mal aus Spaß losgelegt und die Resultate schmecken gut“, sagte Rilling. Die Hobbybrauer hatten einen Kessel bei Speidel in Ofterdingen gekauft und mit Rezepten aus dem Internet begonnen. Entstanden sind ein naturtrübes Pils und ein eher fruchtiges, starkes India Pale Ale. Die Gäste nahmen beide Biere gut an. Rilling und Broch schenkten selbst aus und hatten sich extra einen Schnurrbart stehen lassen. Auf Wunsch der Ehefrauen, war zu hören, mussten sie sie am Sonntag wieder abrasieren.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagte Alfredo Vela

om veranstaltenden Förderverein Dorfmitte Wachendorf. Ziel sei es gewesen, etwas Außergewöhnliches anzubieten. „Es gibt viele gute und schöne Gespräche“, so Vela.