Die Älteren werden sich erinnern

Die TSG Tübingen kassiert kein Gegentor! Was in der lokalen Fußball-Szene oft als kurzer und nicht wahnsinnig kreativer Witz durchgeht, wurde am Samstag im Derby gegen Nagold Realität. Und es war ganz schön lange her, dass das zuletzt gelang – die Älteren erinnern sich: Vor genau einem halben Jahr im März spielte die TSG beim 3:0 gegen Ehingen-Süd zuletzt in der Liga zu null, danach setzte es sai...