Die Abwahl war bereits geplant

Niels Joeres ist, wie gestern berichtet, mit sofortiger Wirkung als Wannweiler CDU-Ortsverbandsvorsitzender zurückgetreten. Doch damit ist Joeres anscheinend nur seiner Abwahl zuvorgekommen. Denn gestern Abend hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Ortsverbandes stattgefunden, auf deren Tagesordnung just diese Abwahl stand.

Joeres sollte demnach angehört werden. Nach der Aussprache stand die Wahl eines neuen Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Danach war Joeres‘ Entbindung von allen bisherigen Aufgaben bei der Wannweiler CDU vorgesehen. Auch die neue, von Joeres entworfene Homepage des Ortsverbandes sollte laut Tagesordnung eingestellt, sämtliche Vollmachten sollten zurückgenommen werden.

Die Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung habe der gesamte Ortsverbands-Vorstand mit Ausnahme von Joeres ausgesprochen und ebenso die Tagesordnung festgelegt, teilt der Wannweiler Gemeinderats-Fraktionschef Erich Herrmann mit. Herrmann hat im Vorstand des Ortsverbandes zuletzt als Schriftführer, Pressesprecher und Mitgliederbeauftragter fungiert.

Joeres hatte die Terminlage in seiner Presseerklärung über den Rücktritt anders dargestellt. Er hatte seine alte Einladung an die Mitglieder mitgeschickt, in der er für den 18. Juni zu einem informellen Mediationstreffen lud, um das Zerwürfnis im Ortsverband zu diskutieren. Zugleich hatte er zur mitgliederoffenen Vorstandssitzung für den 3. Juli (also gestern Abend) geladen. Zu diesem informellen Treffen im Juni seien die übrigen Vorständler hingegangen, hätten den Termin zur außerordentlichen Vorstandssitzung umfunktioniert und die Mitgliederversammlung am 3. Juli vorbereitet, so Herrmann.

Wie berichtet, fungiert Joeres zugleich als Pressesprecher der Anwohnerinitiative „Bolzplatz“, die per Bürgerentscheid die bisherigen Sozialwohnungspläne der Gemeinde im Unteren Haldenweg gekippt hat. Die CDU-Fraktion im Rat unterstützt das Projekt hingegen wie das gesamte Gremium. Joeres hatte die Fraktion immer wieder deutlich kritisiert. Bei der Fraktion wiederum hieß es, sie habe nichts von Joeres‘ Engagement für die Initiative gewusst – für sie war dadurch das Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstört. Damit war das Tischtuch offenbar zerschnitten. Beantragt worden ist die außerordentliche Mitgliederversammlung laut Herrmann bereits im Mai.