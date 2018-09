Dichten oder reinbeißen?

Ulm. Justizminister Guido Wolf hat dazu auf seiner Facebookseite Stellung bezogen. Schön gereimt, natürlich: „Die Sonne brennt noch ganz gekonnt und voller Kraft am Horizont Da kommt auch schon der Weihnachtsmann in unsern Warenhäusern an. Was lässt der Mensch sich doch verleiten: Konsum verschiebt die Jahreszeiten!“ Dazu ein Beweisfoto: stapelweise Kartons voller Lebkuchen in Herzen-, Brezel- und Sternenform des Marktführers aus Neu-Ulm.

Mehr als 100 Likes hat der CDU-Politiker für seine kritische Dichtkunst bekommen. Dazu 25 Kommentare. Nicht ganz so viele zwar, wie ein anderer Facebookfan, der Grünen-Politiker Boris Palmer, regelmäßig sammelt. Aber immerhin.

Wolf erntet Komplimente für sein Gedicht: „Fehlen nur noch die Weihnachtslichter. Ein Hoch auf den gekonnten Dichter!“, wird munter weitergereimt. Geht es aber nicht um Dichtung, sondern um die Ware, tut sich ein tiefer Graben auf: Erst im Advent erlaubt, tönt es von den einen. Längst gekauft und gleich verputzt, sagen die anderen. Ganz ungereimt: Die frühen Septemberlebkuchen schmecken einfach am besten. Alfred Wiedemann