Diagnose Krebs: Kommt Mama wieder heim?

Wahrscheinlich gibt es kein Rezept, wie man mit schwierigen Situationen umgehen soll. Wenn der bisherige Alltag auf einmal so weit weg erscheint und jeder Funke „Normalität“ aus dem Leben verschwunden ist, dann funktionieren vertraute Prinzipien nicht mehr.

„Schritt für Schritt und Tag für Tag – etwas anderes blieb uns gar nicht übrig“, sagt Kathrin Guckisch über die Zeit, die für sie und ihre Familie so schwierig war. Im Frühjahr 2016 bemerkte Guckisch anfangs leichte Beschwerden, die sich zunehmend verschlechterten: Probleme mit der Atmung, Schwächegefühl und der drängende Verdacht, mit dem Herzen sei etwas nicht in Ordnung.

Nach mehreren ergebnislosen Besuchen beim Hausarzt wurde die inzwischen 35–Jährige in die Klinik überwiesen – in letzter Sekunde. „Eine Woche später wäre ich tot gewesen“, so Guckisch, denn ein Tumor drückte auf Lunge und Herz und drohte, beide Organe zu verschließen.

Die größte Angst in diesem Moment war die Sorge um die Kinder, sagt Guckisch. Ben und Tim, die Söhne von Kathrin und Alexander Guckisch, waren damals sechs und vier Jahre alt, der dritte im Bunde, Levi, gerade einmal acht Monate. Wie erlebten sie die neue, bedrohliche Situation? Wie gingen sie damit um, und

auf welche Weise konnte man sie unterstützen?

Die Reaktionen der Kinder seien sehr unterschiedlich gewesen, erinnert sich die Mutter. Am Anfang war da der Schockmoment, in dem man die Realität noch nicht zu fassen bekommt. Vor drei Jahren erst war die Oma der Kinder an Krebs gestorben, was für den ältesten Sohn Ben unweigerlich die Verknüpfung von Krebs und Tod mit sich brachte. Er fragte sehr viel nach – im Gegensatz zu Tim, dessen Reaktionen sich indirekter zeigten: „Mit Freunden hat er oft Vater, Mutter, Kind gespielt. Und die Mutter hatte Krebs“, erzählt Guckisch.

Auf einen offenen und ehrlichen Umgang mit den Kindern legten die Eltern großen Wert. „Es war mir das Wichtigste, dass die Kinder wissen, worum es geht und mich besuchen dürfen und sehen: Ich bin noch da.“ Vier Wochen lang war die Frage „Kommt Mama wieder heim?“ nicht zu beantworten.

Anfang Oktober 2016, noch während Guckisch im Krankenhaus behandelt wurde, waren Ben und Tim zum ersten Mal im Kunstatelier von KIKE. In der Therapie, die sie jeweils einzeln machten, ist ganz klar: Der Fokus liegt auf dem Kind. „Unsere Hoffnung auf einen Ort, an dem die Kinder ihre Gefühle und Erlebnisse rauslassen können, wurde erfüllt“, beschreibt Guckisch ihre Erfahrung mit dem Projekt.

Am Anfang wöchentlich, später alle zwei Wochen begleiteten die Kunsttherapeutinnen Jutta Eltgen und Ina Taller die Kinder während und nach der Zeit der Erkrankung der Mutter. „Sie wollten hinterher immer zeigen und erzählen, was sie gemacht haben“, sagt Guckisch. Die Arbeit mit der Kunst habe auch ihr geholfen, das Verhalten der Kinder besser zu verstehen und einzuordnen.

Einmal sei Tim mit einem getonten Männchen mit riesigen Händen nach Hause gekommen: „Damit es die Angst packen kann.“ Gerade in schwierigen Phasen bräuchten die Kinder einen Umgang, der ihnen gerecht wird: „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die in unserem System funktionieren müssen“, so Guckisch.

Dass Therapie manchmal auch einfach darin bestehen kann, ein Stückchen „Normalität“ zurückzugeben – auch das vermittelten die Kinder dem TAGBLATT: „Es hat einfach Spaß gemacht und uns abgelenkt.“

Inzwischen ist der Tumor vollständig verschwunden, die Chemotherapie hat bei Guckisch sehr gut angeschlagen. „Die Gefahr eines Rückfalls besteht zwar immer“, sagt sie, aber trotzdem stehen die Chancen gut. Was sie als Familie für die Zukunft mitnehmen? „Den Blick mehr aufs Jetzt zu richten. Wir genießen den Alltag.“