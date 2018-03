Deutlich höherer Verlust

Frankfurt. Die Deutsche Bank ist 2017 noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht als im Februar berichtet. Mit 735 Mio. EUR war der Verlust wegen zusätzlicher Steuerlasten fast 50 Prozent höher als 2016. Dies hält die Deutsche Bank aber nicht davon ab, ihre Bonuszahlungen an die rund 17 200 Investmentbanker zu vervierfachen. Während der gesamte Vorstand „gemeinsam und einstimmig“ im dritten Jahr hintereinander auf den Bonus verzichtet, wird der Bonustopf für die Investmentbanker von 546 Mio. auf 2,3 Mrd. EUR aufgestockt. Das entspricht fast dem Doppelten des Vorsteuergewinns von 1,2 Mrd. EUR und dem Zehnfachen dessen, was die Bank an ihre Aktionäre ausschüttet. Laut Geschäftsbericht sinkt die Dividende von 19 auf 11 Cent, was einer Summe von 230 Mio. EUR entspricht.

Für 2018 soll es den Worten von Vorstandschef John Cryan zufolge wieder einen Nettogewinn und eine „wettbewerbsfähige“ Ausschüttung geben. Er selbst verzichtet wie der gesamte Vorstand auf einen Bonus, auch wenn er im Februar noch betont hatte, er stehe auch dem Top-Management zu. Offenbar auch auf öffentlichen Druck verzichten die Top-Manager. Der Brite erhält ein Fixgehalt von 3,4 Mio. EUR, das sind 400 000 EUR weniger als ein Jahr zuvor. Das zwölfköpfige Führungsgremium bekommt 29,2 Mio. EUR, rund 3,3 Mio. EUR mehr. Die 50 Top-Verdiener bekommen zusammen mehr als die zwei Frauen und zehn Männer im Vorstand. otr