Deutliche Worte beim SV Nehren

TSV Ofterdingen – VfB Bösingen (Sonntag 15 Uhr). Nach knapp zwei Wochen Portugal-Urlaub kehrt TSV-Trainer Bernd Bauer zum heutigen Training am Freitag zurück und wird auch gegen Bösingen auf der Bank sitzen. In seiner Abwesenheit sorgte das Team für gute Laune beim Coach und fuhr aus zwei Spielen zwei Siege ein. Damit ist der TSV mit 13 Punkten aus den vergangenen 5 Spielen mittlerweile so was wi...