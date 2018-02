Dettingens Bauwillige müssen noch etwas warten

Wer in Dettingen bauen will, braucht Geduld. Vor drei Wochen wurde der letzte städtische Bauplatz verkauft. „Es ist nichts mehr da. Wir brauchen dringend Bauland“ sagte Ortsvorsteher Hubert Walz in der Ortschaftsratsitzung.Die Zuhörerplätze im Rathaus waren überwiegend von Baulandeinbringern und bauwilligen Leuten besetzt. Es musste sogar nachgestuhlt werden – so groß war das Interesse, um von Or...