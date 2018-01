Detektiv erkennt Ladendieb wieder

Bereits am Freitagnachmittag hatte in einem Reutlinger Innenstadt-Geschäft ein Mann hochwertiges Parfüm im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Als der selbe Täter am Samstag Winterjacken im Wert von mehreren Hundert Euro in zwei Modehäusern mitgehen ließ, erkannte ein Ladendetektiv die Person vom Vortag wieder und verständigte die Polizei, die bei der Fahndung gegen 15.15 Uhr einen 41-Jährigen in der Fußgängerzone festnahm. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 41-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.