Derby verloren, Respekt gewonnen

Was für ein Auftakt: In der ersten Minute blockte Reggie Upshaw gleich mal den Ulmer Jerrelle Benimon, im Gegenzug stopfte Sid-Marlon Theis den Ball zum 2:0 in den Ulmer Korb. Spielt so ein Absteiger? Die Walter Tigers legten ganz anders los, als die 6200 Zuschauern in der Neu-Ulmer Arena erwartet hatten. Wer geglaubt hatte, das abgeschlagene Schlusslicht der Basketball-Bundesliga würde das Derby...