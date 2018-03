Horst Beck im Interview: „Für mich ist es das letzte Spiel“ Der scheidende Bezirksvorsitzende erzählt, wie einem ein Ehrenamt über den Kopf wachsen kann

Neun Jahre lang war Horst Beck (74) der Chef des hiesigen Fußball-Bezirks Alb und nebenbei auch noch Ehrenamtsbeauftragter. Seit 27 Jahren ist er im Bezirk ehrenamtlich engagiert, seit 1966 – also seit 52 Jahren – bei seinem Heimatverein SKV Eningen. Nach Querelen beim SKV trat er im Oktober als Vereinsvorsitzender zurück. Beim Bezirkstag am Freitagabend (19.30 Uhr) in Kusterdingen tritt er auch nicht mehr als Bezirksvorsitzender an. Einziger Kandidat bislang für seine Nachfolge ist Josef Haug aus Hirschau. Im Interview spricht Horst Beck über sein Leben fürs Ehrenamt, zurückgehaltene Belege – und seine Zukunftspläne.