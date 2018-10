Der lange Schatten der Heim-Weltmeisterschaft

Hamburg. Der TV-Vertrag steht unmittelbar vor dem Abschluss, die Tickets finden reißenden Absatz, und die Spieler können es kaum erwarten: 100 Tage vor der Heim-WM träumt der deutsche Handball von einem neuen Wintermärchen. Die Vorbereitungen hinter den Kulissen laufen auf Hochtouren, die Nationalmannschaft schiebt Extraschichten.

„Wir können das Turnier kaum noch erwarten. Es kribbelt, wenn wir an die Spiele im Januar denken“, sagt Fabian Wiede. Der Linkshänder steht schweißgebadet im Sportforum Hohenschönhausen, die Trainingseinheit mit Bundestrainer Christian Prokop ist gerade vorbei. In der Vorbereitung auf den Saison-Höhepunkt geht Prokop neue Wege – und hat seine Nationalspieler aus Leipzig, Magdeburg und Berlin gestern zu einem „Stützpunkttraining Ost“ versammelt.

Ähnliche Trainingstage inklusive Videoschulung wurden schon im Norden und Süden der Republik abgehalten. „Die Stimmung ist sehr gut. Das zusätzliche Training bringt Spaß und schweißt uns noch mehr zusammen“, sagt Wiede.

DHB-Vizepräsident Bob Hanning beobachtet das Treiben im schicken Trainingszentrum der Füchse Berlin mit Wohlwollen. „Ich verspüre eine große Vorfreude, weil ich sehe, dass sehr motiviert und akribisch gearbeitet wird“, sagte Hanning: „Ich bin guter Dinge, dass wir im Januar einen anderen Auftritt hinlegen werden, als bei den letzten beiden großen Turnieren.“

Nach zwei enttäuschenden neunten Plätzen bei WM und EM gilt das Halbfinale als Minimalziel. Erster Gegner der DHB-Auswahl in der Vorrundengruppe A mit Rekordweltmeister Frankreich ist am 10. Januar Südkorea. Die Halbfinals finden am 25. Januar in Hamburg statt, die Medaillenspiele zwei Tage später beim dänischen Co-Gastgeber des Turniers in Herning.

Auch abseits des Sportlichen haben die Verbandsoberen keinen Grund zum Klagen. Von den insgesamt 500 000 Eintrittskarten sind mehr als 300 000 verkauft. „Wir spüren, dass Sportdeutschland über die Handballszene hinaus langsam auf die WM aufmerksam wird“, sagt DHB-Vorstandschef Mark Schober.

Auch an der TV-Front, dem großen Ärgernis der vergangenen Jahre, deutet alles auf eine baldige Lösung hin. Nach dem Vertragsabschluss des Weltverbandes IHF mit der Vermarktungsagentur Lagardere Sports in der vergangenen Woche ist ein drohender TV-Blackout endgültig vom Tisch. DHB-Präsident Andreas Michelmann versicherte, dass er darauf vertraue, „dass wir in Kürze wissen, wer in Deutschland die Spiele der Handball-WM überträgt.“ Vieles spricht zurzeit für einen „reichweitenstarken Sender“ wie ARD oder ZDF. sid