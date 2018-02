Der lange Marsch in die Veränderung

Ehingen. Um Kulturpessimisten den Wind aus den Segeln zu nehmen: Baden-Württemberg mangelt es an wenig, auch nicht an Museen. Fast 1300 Museen zählt das Land, seit Mitte der 70er Jahre hat sich ihre Zahl mehr als verdreifacht, zu Zeiten des Museumsbooms in den 80er und 90ern gab es gar bis zu 40 Neugründungen im Jahr. Petra Olschowski darf guten Gewissens von einem „verlässlichen Kulturangebot“ sprechen – dennoch eröffnete die Kunststaatssekretärin eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Museen im Ländlichen Raum weiterentwickeln“. Aufgelegt von Kunstministerium und Ministerium für Ländlichen Raum, widmet sich die Reihe „Ehrenamt und Vernetzung“ und „Digitalisierung und innovativen Vermittlungsformen“. Erste Station war Ehingen.

1300 Museen im Land

Der berühmte „Handlungsbedarf“ besteht ja immer, auch in traditionell geprägten Strukturen, wie Axel Burkarth von der Landesstelle für Museumsbetreuung deutlich machte. Ein Grund für den Museumsboom sei „die Wund- und Narbenpflege“ nach der Gebietsreform in den 60ern gewesen: „Die neuen Museen entstanden notorisch in solchen Gemeinden, die mit der Reform ihre Selbstständigkeit verloren hatten, deren Rat- und Schulhäuser nun leer standen und deren frustrierte Kommunalpolitiker nach neuen Aufgaben suchten.“

Der Großteil der 1300 Museen liegt auf dem Land, 40 Prozent werden ehrenamtlich betrieben – ein bewundernswertes Engagement, das freilich dem Wandel unterliegt. Immer schwieriger werde es, Ehrenamtliche langfristig zu binden, Freiwillige wollten konkrete Ziele haben, sagte Burkarth. Aber: „Viele Museen präsentieren sich seit dreißig Jahren ohne große Veränderung.“ Konkret geht es etwa um die Neukonzeption von Dauerausstellungen. „Mehr Mut zum Risiko!“ wünschte sich der Fachmann. Mehr Vernetzung unter Kulturakteuren auf lokaler Ebene, mehr Öffnung nach außen – als Veranstaltungsort und Treffpunkt, aber auch im Internet, Stichwort: Digitalisierung.

„Die Museen müssen wohl oder übel den langen Marsch in die Differenzierung antreten“, schloss Axel Burkarth, der mehr professionelle Begleitung anmahnte, was etwa die schwer zu durchschauende Förderlandschaft oder die Besucherorientierung angeht. Wie differenziert die Museumslandschaft in Baden-Württemberg ist, soll die neue App „Netmuseum“ abbilden, ein Wegweiser durch Museen und Ausstellungen. Lena Grundhuber

Info Die zweite Tagung findet am Montag in Schwäbisch Hall statt, die nächste am 12. April in Gengenbach, Abschluss ist am 13. April in Knittlingen.