Der große Traum Russlands

An der sonnigen Schwarzmeerküste will Russlands WM-Überraschungsteam Geschichte schreiben. Mit einem Sieg am Samstag im funkelnden Fischt-Stadion gegen Kroatien (20 Uhr) würde der Turniergastgeber erstmals seit 1966 in ein WM-Halbfinale einziehen – die damalige Sowjetrepublik scheiterte seinerzeit an Deutschland (1:2). Für den großen Traum mobilisiert der Fußballverband die Massen: Allein aus Moskau, St. Petersburg und Rostow am Don rollen rund 6000 Fans in Sonderzügen zu den Glitzerfassaden im Olympiapark.

Sotschi 2014 – da war doch was: Der Olympia-Medaillenflut für heimische Wintersportler folgte ein massiver Dopingskandal, aufgrund dessen Russland immer noch am Pranger steht. „Sotschi ist für viele zum Inbegriff für möglicherweise staatlich organisierten Betrug geworden“, meint das Fachblatt „Sport-Express“. Gerade die Heim-WM sollte da für eine Art Neustart stehen. Sollte das russische Team ausgerechnet hier scheitern, wäre es ein melancholischer Abschied vom „Sommermärchen“ WM. sid