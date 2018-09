Der ewige Gentleman wird 70

London. „Schauspielen ist seltsam, weil zur Hälfte du es bist und zur Hälfte die Rolle, die du spielst“, sagte der Schauspieler Jeremy Irons dem „Telegraph“ einmal. Völlig loszulassen, das sei schwer. Auch ein paar Laster genießt er: „Ich mag Regeln nicht und breche so viele wie möglich“, sagte er der „New York Times“. Heute wird Irons 70 Jahre alt.

Irons hat ein Haus in London, eines in Oxfordshire und eine irische Festung aus dem 15. Jahrhundert. Dieses Kilcoe Castle hat er selbst hergerichtet. Die Heimeligkeit ist ihm wichtig, seinen Hotelzimmern verleiht er mit mitgebrachten Schals eine eigene Note.

Geboren wurde Irons auf der Isle of Wight in eine Familie der gehobenen Mittelklasse. Mit sieben wurde er auf eine Privatschule für Jungen in Dorset geschickt. Aus dem Schulabschluss wurde nichts. Ein Versuch als Sozialarbeiter scheiterte. So besuchte er die Schauspielschule Old Vic in Bristol. „Ich liebte es, dass wir um zehn Uhr aufstehen konnten und um zwei Uhr ins Bett gingen, also mit den anderen nicht synchron waren. Ich liebte die Gerüche, ich liebte die Einstellung.“

Seine Ausbildung finanzierte er mit Antiquitätenhandel. Als Ziel setzte er sich, bis zum 30. Geburtstag den Durchbruch zu schaffen. Mit 33 klappte es endlich, als er im Oktober 1981 nicht nur die Hauptrolle in der Fernsehserie „Wiedersehen mit Brideshead“, sondern auch im Kinofilm „Die Geliebte des französischen Leutnants“ an der Seite von Meryl Streep spielte. Auf einmal zierte sein Gesicht die Titelblätter der Sonntagszeitungen.

Die Rolle des ewigen Gentleman holte ihn in seiner Karriere immer wieder ein. 1990 gewann er den Oscar für seine Rolle als Claus von Bülow in „Die Affäre der Sunny von B.“. Auf der Bühne und im TV war er gleichermaßen erfolgreich, wurde mit einem „Emmy“ und einem „Tony“ ausgezeichnet.

Dem „Belfast Telegraph“ erzählte er, wie er die freie Zeit nutzt: Er entspanne in seinem Garten, beim Motorradfahren und Segeln. „In meinem Alter fängst Du an, daran zu denken, dass es nicht mehr so viele Sommer geben wird, also mache ich besser das Beste daraus.“ dpa