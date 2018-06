Der direkte Weg von Pfäffingen nach Unterjesingen ist für Autos und Traktoren dicht

Genau auf der Markungsgrenze machen sechs einbetonierte Poller die direkte Fahrt von dem Ammerbucher in den Tübinger Ortsteil für alle unmöglich, die mit mehr als zwei Rädern motorisiert unterwegs sind.

Es ist das nächste Kapitel in der an dieser Stelle schon häufig beschriebenen Pfäffinger Pollerposse. Seit Jahren versuchen Ammerbuch und Tübingen wechselseitigden verbotenen Durchgangsverkehr vom Wiesweg fernzuhalten. Bisher stets vergeblich. Zeitlich begrenze Absperrungen wurden auf den angrenzenden Äckern umfahren, immer wieder aufgestellte Blitzgeräte ignoriert. Zu verlockend ist vor allem im Berufsverkehr die Möglichkeit, über das schmale, eigentlich nur für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge zugelassene Sträßle den Stau vor dem Pfäffinger Bahnübergang und der Unterjesinger Pförtnerampel zu umgehen. Pfäffingens Ortsteilsprecherein, die GAL-Gemeinderätin Sabine Kappeler spricht von 20 Minuten, die man so einspart.

Der morgendliche und abendliche Durchgangsverkehr in Pfäffingen war immens. Viel mehr noch aber ärgerten sich die Unterjesinger über die Blechlawine. Dabei rollte die auf dem schmalen Asphaltsträßle eigentlich nur am Sportgelände vorbei. So wurde in dem Tübinger Ortsteil vor allem mit der gefährdeten Sicherheit von Fußgängern und Fahrradfahrer argumentiert.

Mit Kanonen auf Spatzen

Nun also die Poller XXL. Auch die erwiesen sich zunächst als kein wirkliches Hindernis. Kaum dass die sechs Pfähle einbetoniert waren, passierte, was passieren musste: die ersten Autos umkurvten die Engstelle auf der angrenzenden Wiese. Kappeler, die häufig mit dem Rad auf dem Wiesweg unterwegs ist, fuhr zufällig vorbei, als es deshalb einen Vororttermin mit der Stadtverwaltung gab. Wenig später wurden die Pfosten durch einen Holzzaun ergänzt.

Ortskundige Pendler aber lassen sich davon nicht abhalten. Statt des Wieswegs nutzen sie in Pfäffingen jetzt einen noch viel schmaleren Schleichweg von und nach Unterjesingen: die Fortsetzung der Auchtertstraße. Sieben Tage lang hatte die Gemeinde Ammerbuch ein Verkehrszählgerät an dem asphaltierten Feldweg postiert. Das Ergebnis: 2172 Kraftfahrzeuge wurden erfasst, 573 Zweiräder, 1356 Pkw, 186 Transporter, 47 Lkw, 10 Lastzüge. Das schnellste Auto war mit immerhin 87 Stundenkilometern auf dem Weg unterwegs, der nur für landwirtschaftliche Anlieger zugelassen ist.

Gezählt wurde schon vom 11. bis zum 18. Mai. Geschehen ist seither nichts. „Wir prüfen jetzt, welche Maßnahmen wir ergreifen können, damit das nicht weiter vorkommt“, sagt Felix Tenkhoff vom Ammerbucher Hauptamt. Vor allem wolle man „schauen, wie wir das Ganze effizient verfolgen können“, sagt er über die Ahndung der Durchfahrtsverstöße. Ein eigenes Blitzgerät hat die Gemeinde nicht. Vielleicht könnte sie eines ausleihen. Schon, sagt Tenkhoff und verspricht: „Wir werden handeln.“ Andererseits wolle man aber auch nicht „mit Kanonen auf Spatzen schießen“.

Immerhin: Zwei weitere Feldwege hat die Gemeinde schon mit Pollern versperrt. Einer war schon „einen Tag später umgenietet“, berichtet Ortsteilsprecherin Kappeler. Sie ist gespannt, wie es jetzt weitergeht. Seit der Wiesweg dicht ist, sei es „im Pfäffinger Ortskern deutlich ruhiger geworden“, hat sie beobachtet. Das ist einerseits gut. Andererseits könne man „nicht alles zu machen“. Schließlich seien da ja auch die Landwirte und die Rettungsdienste, die zwischen Pfäffingen und Unterjesingen auf eine schnelle Durchfahrt angewiesen sind, beschreibt Kappeler die Kehrseite alle Poller-Bemühungen.

Zu denen, die jetzt Umwege zu ihren Wiesen fahren müssen, gehört der Pfäffinger Günther Höckh. Für Landwirte und Nebenerwerbslandwirte wie ihn sei es „ärgerlich, „dass der Wiesweg komplett gesperrt wird, ohne dass wir einen Schlüssel haben“. Der ehemalige Gemeinderat versteht nicht, dass man das Problem nicht mit dem „Vollzugsdienst“ lösen kann. Der hätte „kassieren, kassieren, kassieren müssen“, findet Höckh. Irgendwann wäre es den Verkehrssündern doch zu teuer geworden. Das Argument des hohen Verwaltungsaufwands wegen der Einsprüche von Anliegern lässt er nur bedingt gelten. Er hofft nun darauf, dass der Wiesweg „wenigstens zur Erntezeit ein, zwei Wochen aufgeht“.

Aber ganz unabhängig von der Landwirtschaft hält Höckh die Sperre grundsätzlich für einen „Schildbürgerstreich“. Da habe man „ein Europa ohne Grenzen und wir errichten zwischen zwei Ortschaften ein Bollwerk“.