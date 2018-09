Der Sieger wog fast dreißig Kilo

Ausgerichtet wurde er am Sonntag in der oberen Wilonstraße am Rand eines Buffets, zu dem jeder etwas beisteuerte. Organisator war Sven Karger. Zu den Teilnahmebedingungen gehörte, dass der vorgestellte Kürbis in Weilheim gewachsen und aus eigener Zucht sein musste. Den dicksten Kürbis stellte Marianne Junger vor. Er brachte 29,8 Kilogramm auf die Waage. Platz zwei belegte Birgit Junger mit einem 26,7 Kilo schweren Exemplar, Platz drei Gisela Zipperer (24,8 Kilo). Ursprünglich hatten bei dem Wettbewerb 20 Interessierte jeweils drei Kürbissamen in Empfang genommen. Letztlich wurden acht Früchte vorgestellt, dazu eine Kürbisblüte. Weitere Aufzuchtversuche scheiterten unter anderem am großen Appetit von Schnecken.