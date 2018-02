Der Schnee ist das Thema

Fasnet vorbei, Feuer frei: Das könnte das Motto sein in der Fußball-Bezirksliga. Ungewöhnlich früh werden Klubs am Wochenende zum Start gegeben. Nachholspiele stehen an, das Wetter scheint jedoch erneut dagegen zu sein. Der SV Hirrlingen wollte sein Spiel gegen den TSV Dettingen/Erms auf Kunstrasen in Bühl oder Hirschau austragen – vergebens. „Jetzt richten wir den Rasen und denken, dass wir spie...