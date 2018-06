Der Ritt auf dem Drachen

Köln. Es donnert, als die Triebwerke maximalen Schub entwickeln. In der Kapsel sitzen die drei „Raumfahrt-Heringe“ Alexander Gerst, Sergej Prokopjew und Serena Auñón-Chancellor wie in einer Dose so eng beieinander, dass bei dem Geschüttel nicht einmal ihre Köpfe wackeln können. Die Kapsel ist vollgestopft, jeder Zentimeter genutzt: Weiße Säcke über den Köpfen etwa beinhalten Nachschub für die Internationale Raumstation. Die Astronauten wirken etwas angespannt, doch nach der Ansage „Lift off!“ lächeln alle, sie heben die Daumen.

Es sind spektakuläre Bilder, welche die Esa jetzt, drei Wochen nach dem Start in Baikonur, im Internet veröffentlicht. Erstmals wurde der Flug einer Sojus-Rakete mit Kameras in der Kapsel und auch außerhalb aufgezeichnet. Das beeindruckende Video zeigt, vom Zünden der Triebwerke bis zum Abschalten im Orbit, spannende zehn Minuten lang den „Ritt auf dem Drachen“, wie der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst später den Flug nennt.

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer und ein Esa-Moderator kommentieren live das Geschehen. Funksprüche auf Russisch begleiten das Dröhnen der Triebwerke. Zwei Kameras zeigen wechselweise die Crew oder die Monitore und Schalter, die Kommandant Prokopjew mit einem Teleskopstab betätigt, weil er zu weit weg sitzt. Die Astronauten werden durch die enorme Beschleunigung mit dem bis zu Vierfachen ihres Gewichts in die Sitze gepresst.

Der Flug selbst ist erstaunlich ruhig. Die Außenkamera zeigt das Heck der Sojus und die bewölkte Erde. Nur bei Ereignissen wie der Trennung von der ersten Stufe nach knapp zwei Minuten wackelt die Kamera durch die Erschütterung, Auñón-Chancellor reagiert erstaunt. Die Sonne scheint in die Kapsel, als 40 Sekunden später die Hülle abgeworfen wird.

Der erfahrene Gerst wirkt souverän und entspannt, schließt mal die Augen, lächelt. Nach dreieinhalb Minuten, beim Übergang in den Weltraum in etwa 100 Kilometern Höhe, reicht er seinen Kollegen die Hand: Erst schlägt die US-Ärztin ein, dann auch der Russe – ein Bild der Einigkeit.

Die Sojus beschleunigt immer noch, nach sechs Minuten rast sie schon mit 15 400 Stundenkilometer ins All. Die Strecke Ulm – Stuttgart würde sie jetzt in rund 22 Sekunden schaffen. Um im Orbit zu bleiben, muss sie Tempo 28 000 erreichen. Prokopjew, der coole Kampfpilot, blickt den ganzen Flug über konzentriert und stoisch auf die Instrumente. Als aber nach 8,48 Minuten die dritte Raketenstufe abgeschaltet wird und das Sojus-Raumschiff unter einem mächtigen Stoß erbebt, reißt er die Augen auf und ruft „Uh!“. Das Team hat den Orbit erreicht. Esa-Astronaut Matthias Maurer sagt: „Friends are in space!“ Die Außenkamera zeigt, wie die dritte Stufe wegsegelt.

So intensiv und gefährlich die ersten zehn Minuten des Starts und Fluges mit 26 Millionen PS sind – Humor und ein Augenzwinkern fehlen bei dem netten Trio nicht: Neben WM-Maskottchen Zabivaka hängt die ARD-Maus im Raumfahrtanzug von der Decke. Beide baumelten während der Beschleunigung munter im Kamerabild hin und her, jetzt schweben sie auf dem Weg zur ISS. Gerst lobt später auf Twitter: „Die Maus hat nicht mal mit der Wimper gezuckt.“

Den Internetnutzern gefällt das Video, einer schreibt begeistert: „Sehr beeindruckend!!! That‘s rocket science: in 10 Minuten ist man im All (dagegen braucht man vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen immer noch 45 Minuten).“

Unterdessen scheint auf der ISS seit dem Andocken am 8. Juni emsige Betriebsamkeit zu herrschen. Astro-Alex hat unter anderem Kollegen bei einem Außeneinsatz geholfen, und er ist offenbar fleißig am Experimentieren. Da scheinen auch Teamarbeit und Improvisationskunst gefragt, etwa bei einem Versuch zur Orientierung in Schwerelosigkeit im „Columbus“-Modul. Gerst twitterte dazu: „Europäische Freundschaft & Kooperation in der Praxis: Wir konnten das französische GRASP-Experiment dadurch retten, dass ich meine deutsche Flagge auf dem Boden von #Columbus ausgebreitet habe, um störende Reflexe eines Sensors zu blockieren.“