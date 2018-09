Der RSKV startet mit einer ungewöhnlich jungen Mannschaft und drei Nationalspielern in die Runde

Trainer Kilian Mildner (Bildmitte in Blau) und sein Team zeigten in der Halbzeitpause eines Tigers-Spiels in der vergangenen Saison, wie Basketball im Rollstuhl funktioniert. Zur neuen Runde spielen die Fußgänger und Rollstuhlfahrer aus Tübingen jeweils in der 2. Bundesliga. Und in beiden Mannschaften ist auch der Sohn des jeweiligen aktuellen Trainers im Einsatz.Archivbild: Ulmer