Der Panik-Michel ist zurück

In Tübingen geboren, in Ergenzingen aufgewachsen, jetzt wohnt er in Rottenburg: Janik Michel ist ein Kind der Region, auch wenn ihn der Fußball in den vergangenen Jahren ein bisschen weiter weg verschlagen hat. In Elversberg und Ulm schnupperte der 25-Jährige Regionalligaluft. Seit der Winterpause spielt er für den FC Holzhausen. Im Interview erklärt er, warum er nicht mehr Profi ist, wie er zum ...