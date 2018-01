Der Ölpreis-Poker

Ulm. Wer jetzt seinen Heizöltank auffüllen will, muss recht tief in die Tasche greifen: Für 3000 Liter werden knapp 2000 EUR fällig. Noch im Juli kam man mit 1500 EUR und im Herbst des Vorjahres sogar mit nur 1200 EUR davon. Viele Eigenheim-Besitzer befürchten im Umfeld steigender Preise, dass es bald noch teurer wird. Für sie stellt sich die Frage: Soll ich jetzt Heizöl kaufen oder auf einen Preisrückgang hoffen und dann zuschlagen?

Mieter sind früher oder später ebenfalls von diesen Entscheidungen betroffen: Nach Schätzungen des Deutschen Mieterbundes müssen Bewohner von Häusern, die mit Öl beheizt werden, mit Mehrkosten von 10 Prozent für das abgelaufene Jahr rechnen – und in den Folgejahren könnte es noch teurer werden.

Nun kann niemand mit Gewissheit voraussagen, wie die Zukunft aussehen wird. „Dennoch gibt es einige recht verlässliche Indizien für die weitere Preisentwicklung“, sagt Rolf Kazmaier von der SVA Vermögensverwaltung Stuttgart. Dazu gehört nach den Worten des unabhängigen Vermögensverwalters, wie sich das Angebot von und die Nachfrage nach Öl in den kommenden Monaten entwickeln werden. „Das Opec-Förderkartell und Förderstaaten wie Russland halten zusammen – sie haben die Förderbremse beim Rohöl bis Ende 2018 verlängert. Damit wollen sie dem Preisverfall der vergangenen Jahre entgegenwirken“, erklärt Kazmaier.

Das ist ihnen bislang offenbar ganz gut gelungen. So haben sich die Preise für Rohöl und Heizöl, wie sie an den tonangebenden US-Rohstoffbörsen gehandelt werden, von ihrem Tiefpunkt im Januar 2016 bis jetzt so gut wie verdoppelt: Aktuell kostet eine Gallone Heizöl – das sind knapp 3,8 Liter – fast zwei US-Dollar, nachdem sie vor zwei Jahren noch bei einem Dollar stand.

Für Pia Bölingen von Finum Private Finance in Biberach an der Riß unterstreicht diese Entwicklung: „Die Opec steht zwar nur für rund 40 Prozent des weltweiten Ölangebots. Doch in Absprache mit anderen Förderländern kann sie den Markt noch immer beeinflussen.“

Vor diesem Hintergrund rechnen die Analysten von Investmentbanken mehrheitlich mit moderat steigenden Preisen. „Die Erfahrung zeigt aber, dass die meisten Prognosen für die Finanzmärkte daneben liegen“, so Rolf Kazmaier. Getreu dem Motto „Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt“ könnte der Ölpreis also spürbar fallen oder deutlicher zulegen, als es die Mehrheit jetzt erwartet.

Deutlich fallende Preise hält der Stuttgarter Finanzprofi allerdings für wenig wahrscheinlich – nicht nur wegen der Angebotsverknappung und der weltweiten politischen Spannungen. Vor allem der Blick auf die Preisentwicklung seit 2016 verrät, dass sich ein sogenanntes Umkehrmuster gebildet hat. Im Klartext: „Es ist wahrscheinlicher, dass der Ölpreis in den nächsten Jahren weitere 50 Prozent zulegt, als dass er auf den Tiefstand von 2016 zurückfällt“, erklärt Rolf Kazmaier.

Sollten Eigenheimbesitzer also so schnell wie möglich Heizöl ordern, da es nur noch teurer werden kann? „Gemach, gemach“, sagt dazu Pia Bölingen. Sie weist darauf hin, dass der Preis für Öl und Heizöl an den Rohstoffbörsen in den Monaten Januar und Februar traditionell eher schwächelt. Der Grund ist, dass die saisonale Nachfrage zurückgeht: „In den Ländern des Nordens sind die meisten Heizöltanks voll, und in den heißen Ländern flaut der Eigenbedarf ab.

Zudem hat die Touristik-Saison noch nicht begonnen“, erklärt Bölingen. Fazit für alle, die beim Heizölkauf nicht unter Druck stehen: Es könnte sich lohnen, noch etwas zuzuwarten und Ende des Monats oder im Februar das nötige Heizöl zu ordern.

Auch wenn der Ölpreis in den kommenden Jahren deutlich steigen sollte, ist nicht gesagt, dass deutsche Käufer gleichermaßen betroffen sind wie Amerikaner. Das liegt daran, dass Öl in US-Dollar gehandelt wird. Oft steigt der Preis des schwarzen Goldes, wenn der Dollar im Vergleich zu anderen Währungen sinkt. Das bedeutet: „Käufer aus Euro-Ländern müssten dann unterm Strich zwar ebenfalls mehr fürs Heizöl bezahlen, aber nicht so viel mehr wie US-Bürger, weil ihre Kaufkraft gestiegen ist“, so Rolf Kazmaier.