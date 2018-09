Der Möchtegern-Monarch

Stetten. Im November 1918 entschied sich der Landesrat für eine Republik ohne König. Damit endete wieder ein Thronbesteigungsversuche erfolglos. Der Württemberger, 1864 in Monaco geboren und im Schloss Lichtenstein aufgewachsen, war ab 1913 für mehrere Monarchenjobs im Gespräch. In den Fürstentümern Monaco und Albanien, sogar als König von Polen hat er sich beworben. Am Ende hatte er nichts. Selbst im Königreich Württemberg nicht, da bekam die Nebenlinie Württemberg-Altshausen den Vorzug. Die Ambitionen in Litauen hat Arnold Zweig in seinem Roman „Einsetzung eines Königs“ verarbeitet. An Herzog Wilhelms ungewöhnlichen Lebenslauf wurde am Samstag auf Schloss Stetten bei Künzelsau erinnert. 400 Gäste feierten den 100. Geburtstag der Republiken Litauen und Estland. hgf/Foto: Landesarchiv Baden-Württemberg