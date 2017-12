Der „Heilige Morgen“ ist auch in Tübingen längst Tradition

Am Weihnachtsmorgen sind die Gassen der beschaulichen Tübinger Altstadt wie leergefegt. Keine Menschenseele scheint unterwegs zu sein. Nicht so auf dem Marktplatz. Dort tummeln sich Jung und Alt in kleinen Kreisen, unterhalten sich und trinken Glühwein, Sekt oder Bier. Kinder rennen über den Platz, spielen „Fangi“, jagen Tauben hinterher oder rutschen die Brunnenabdeckung hinunter.

Der „Heilige Morgen“ ist längst Tradition. Seit fast 30 Jahren treffen sich Leute am Weihnachtsmorgen auf dem Marktplatz zum Tratschen und Trinken. Das „traditionelle Weihnachtstrinken“ habe „klein gestartet“, erzählt Hinrich Schinke, Geschäftsführer des Ranitzky. Mit den Jahren kamen immer mehr Menschen zusammen und immer mehr Kneipen rund um den Marktplatz herum begannen nicht nur drinnen, sondern auch draußen alkoholische Getränke zu verkaufen.

Inzwischen machen die Marktschenke, das Ranitzky, das Weinhaus Beck und vereinzelt auch Kneipen abseits des Marktplatzes bei dem inoffiziellen Event mit. Seit fünf Jahren hat auch das Collegium am Heiligen Morgen seine Pforten geöffnet. Eine Traube an Menschen hat sich vorm „Colle“ versammelt, steht oder sitzt beieinander, trinkt und unterhält sich. Sascha Gschwind steht an dem mobilen Tresen vor der Tür und verkauft Glühwein und Bier. Es kämen immer dieselben Leute, beobachtet er. „Das ist für die so ein Feeling – draußen stehen und gemeinsam trinken.“

Vor dem Weinhaus Beck versammeln sich eher gesetztere Jahrgänge. Viele kaufen eine Flasche Sekt und setzen sich an die Tische, die entlang des Brunnens aufgestellt wurden. Lukas Kessler arbeitet bei dem Weinhaus und muss auch an diesem Sonntagmorgen ran, bevor er zur Familie fährt. Dass er an Weihnachten arbeiten muss, ist für ihn Normalität, „das gehört dazu.“ Finanziell lohnt sich der Heilige Morgen „extrem“, sagt Kessler. „Das kann man gar nicht mit normalen Tagen vergleichen.“

Der Heilige Morgen wird nirgendwo angekündigt. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich herumgesprochen, dass man sich am Weihnachtsmorgen um zwölf Uhr auf dem Marktplatz trifft. Dagmar und Rudi Huber Heinze sind dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Sonst seien sie Heilig Abend immer im Stress, dieses Jahr wollen sie das ändern. „Drum fangen wir den Tag mal anders an“, sagen die siebenfachen Eltern.

Catherine Tügge hat 2004 in Tübingen Abitur gemacht. Früher war sie am Heiligen Morgen immer mit Schulfreundinnen und Schulfreunden frühstücken. Bei einem Rundgang durch die Altstadt entdeckten sie vor zehn Jahren das Event auf dem Marktplatz. Seitdem treffen sich die Fünf jedes Jahr dort. Der Kreis hat sich inzwischen erweitert: Partner und Kinder kamen dazu. „Man trinkt Glühwein und unterhält sich“, während die Kleinen auf dem Platz herumtoben oder das Geschehen aus dem Kinderwagen heraus beobachten. Abends wird dann traditionell mit Oma und Opa gefeiert, sagt Tügge.

Freunde aus der Schulzeit

Auch Julian Enz und Johannes Zabka treffen sich seit fünf Jahren jedes Jahr mit dem Schulfreundeskreis auf dem Marktplatz. „Das ist Tradition, dass man sich am Heiligen Morgen trifft und gemeinsam trinkt“, sagt Enz. Der 25-jährige Produktmanager in Start-up Unternehmen kommt aus Tübingen, wohnt aber längst in Berlin„Ich find das sehr gut, dass man hier Familie, Freunde und alte Bekannte trifft“, ergänzt sein Kumpel Zabka. Was den Reiz ausmacht? „Gemeinschaftsgefühl ist ein großes Stichwort“, sagen die 25-Jährigen.

Um zwölf Uhr ist Rushhour auf dem Marktplatz. Die Schlange vor dem Crêpe-Stand geht einmal quer über den Weg, der Platz hat sich in ein Menschenmeer verwandelt und der Geräuschpegel hat sein Maximum erreicht. Halb Tübingen scheint nun hier versammelt zu sein, um sich auf den Heiligen Abend einzustimmen. Eine friedlich, fröhliche Stimmung liegt über dem Marktplatz. Es ist die kindliche Vorfreude, die der Heilige Morgen in den Gemütern hervorzurufen scheint. Eine Vorfreude, die sich durch das Zusammentreffen von Alt und Jung wie ein Lauffeuer auf dem Marktplatz verbreitet.