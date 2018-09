Der Grandseigneur der Wirtschaft

Uhingen. Erfolgreicher Unternehmer, gewiefter Tarifpolitiker, langjähriger Arbeitgeberpräsident, Aufsichtsratschef des VfB Stuttgart – Dieter Hundt hatte im Lauf der Jahre viele Hüte auf, und meistens mit Erfolg. Am Sonntag feiert der Grandseigneur der deutschen Wirtschaft seinen 80. Geburtstag. Er genießt immer noch die Auftritte auf dem Berliner Parkett. Als langjähriger Arbeitgeber-Präsident ist er weiterhin gern gesehen.

Dafür sorgt schon sein ausgleichendes Wesen: Der gebürtige Esslinger vertrat immer deutlich, aber konziliant die Interessen der Unternehmen. Von der rot-grünen Bundesregierung war er erst einmal wenig begeistert. Doch dann ließ er sich von Gerhard Schröder in eine Neuauflage des Bündnisses für Arbeit einbinden und feierte später gar den SPD-Kanzler für die Agenda 2010, die viele Verkrustungen auf dem Arbeitsmarkt aufzubrechen half.

Seine Sporen in der Verbandswelt hatte sich Hundt zuvor als Vorsitzender des Verbands der Metallindustrie Baden-Württemberg und damit als Verhandlungsführer in zahlreichen Tarifrunden verdient. Schon da bewährte er sich als kompromissbereiter Macher, der nie auf ideologischen Positionen beharrte, sondern die Bedeutung der Tarifautonomie und der Gewerkschaften immer hochhielt. Mit Walter Riester als Gegenpart bei der IG Metall löste er manche verfahrene Tarifrunde, etwa als sie 1990 die Vollendung der 35-Stunden-Woche mit einem Stufenplan vereinbarten, was ihm im eigenen Lager nicht nur Lob einbrachte. Er habe „mit einer spielerischen Leichtigkeit, sehr selbstbewusst und souverän“ verhandelt, erinnert sich Riester, der gerade 75 geworden ist. Hundt habe aus seiner Sicht nie verloren – „er ist immer optimistisch“.

Angesichts seines Engagements auf Verbandsebene war es schon fast ein Wunder, dass Hundt seine Allgaier-Gruppe in Uhingen stets gut am Laufen hielt. Der Zulieferer insbesondere für die Automobilindustrie setzt heute mit knapp 2000 Mitarbeitern 348 Mio. EUR um.

Dass Hundt gern „Mittelstürmer der Wirtschaft“ genannt wurde, lag an seinem Lieblingsthema, dem VfB Stuttgart. Zu Studentenzeiten wäre der promovierte Maschinenbauer am liebsten Fußballprofi geworden. Am wohlsten fühlte er sich immer auf der Tribüne in Stuttgart.