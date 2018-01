Der Geopark Schwäbische Alb droht die Unesco-Anerkennung zu verlieren

Ulm. Unter anderem kritisiert das internationale Gremium, dass der Geopark weiterhin zu wenig Personal und zu wenig Geld habe. Es sei schon länger absehbar gewesen, dass es bei der derzeitigen Personal- und Finanzausstattung nicht einfach werde, das Unesco-Label zu erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Geopark-Vorsitzenden Markus Möller und des Geschäftsführers Dr. Siegfried Roth. Der Geopark werde alleine durch die Mitglieder sowie einige Partnerschafts- und Projektförderungen finanziert.

Zu wenig Geld und Personal

„Vor diesem Hintergrund haben wir uns zuletzt im September 2017 an die Landesregierung gewandt und um finanzielle Unterstützung gebeten“, sagt der Vorsitzende Möller, der zugleich Erster Landesbeamter im Alb-Donau-Kreis ist. Sie hätten eine Förderung von 150 000 Euro pro Jahr erbeten. Die Mitgliedsbeiträge in Höhe von rund 145 000 Euro und die ergänzende Arbeit in den Landkreisverwaltungen seien „nicht mehr ausreichend, um die hohen Anforderungen der Unesco“ sicherzustellen.

Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) zeigt sich nicht übermäßig begeistert von der erneuten Forderung der Landräte: „Der Landtag hat vor gerade einmal vier Wochen den Landeshaushalt für 2018 und 2019 verabschiedet. Darin sind 30 000 Euro jährlich für den Geopark vorgesehen. Ich finde es schon befremdlich, wenn die Landräte jetzt versuchen, über die Öffentlichkeit Druck aufzubauen“, sagt er am Dienstag in Stuttgart. Das Schreiben der Unesco kenne er noch gar nicht. Er sei „kein Zauberer“, sagt Hauk. „Ohne Landtagsbeschluss gibt es kein Geld.“ Zumal der Park landesgesetzlich nicht verankert sei: „Das ist ein privater Verein.“ Gleichwohl gefalle ihm das Projekt: „Ich begrüße es, dass die Landkreise sich da engagieren. Das ist ein Leuchtturm auf der Schwäbischen Alb.“

Der Rückzug auf formale Kriterien, die eine Förderung von Seiten des Landes ausschlössen, überzeuge nicht, heißt es in der Pressemitteilung des Geoparks weiter. Schließlich habe die grün-schwarze Koalition die Bedeutung der Geoparks auch in der Koalitionsvereinbarung unterstrichen. Deshalb wolle man nun schnell das Gespräch mit Stuttgart suchen. Zusätzlich seien die Kreise gefordert, sagt Geschäftsführer Roth.

„Für uns ist der Geopark immens wichtig und gut zu vermarkten“, sagt Silke Schwenk, Geschäftsführerin der Wirtschafts- und Tourismusförderung im Zollernalbkreis. Auch sie kritisiert die fehlende Unterstützung: Das Land könne schließlich mit dem Label werben. Der Geopark habe eine „wahnsinnige Bedeutung“, sagt Julia Metzmann vom Schwäbische Alb Tourismusverband. Von Höhlen bis zum Schieferklopfen gebe es viele touristische Highlights. Auch hingen an sogenannten Geo-Points oft tolle Museen, sagt Hans-Erich Messner, Erster Landesbeamter im Kreis Tübingen und im Vorstand des Schwäbische Alb Tourismusverbands: „Da beteiligt sich das Land in den seltensten Fällen.“ Zudem sei der Geopark pädagogisch ausgerichtet, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit Schulen.

Zu globalen Themen Projekte initiieren, internationale Partnerschaften aufbauen – das sind weitere Kritikpunkte der Gutachter. „Das überfordert uns heillos“, sagt Roth. Dafür fehle eben das Geld und – mit lediglich zwei Stellen – auch das Personal. Zurecht allerdings, das geben alle Geopark-Akteure zu, werde die unklare Beschilderung kritisiert. Wie viele der Forderungen die Geopark-Macher anpacken können, wird die nächste Unesco-Überprüfung 2020 zeigen.