Kommentar über den Austritt Großbritanniens aus der EU Der Friedhof wählt nicht mit

Nach dem Brexit werde Großbritannien das Land mit der geringsten Unternehmersteuer unter den G-20-Ländern sein. So warb Premierministerin Theresa May diese Woche vor US-Investoren in New York, nachdem sich May beim EU-Gipfel in Salzburg eine Abfuhr für ihre Pläne eingehandelt hatte.