Der Exit vom Brexit?

London/Berlin. Auf ihrem Parteitag in Liverpool hat Labour endlich ihre vage Position zum Brexit aufgegeben. Sie will nun ein zweites Referendum, das sogar den Verbleib in der EU zur Wahl stellt. Parteichef Jeremy Corbyn beugte sich damit der neuen Stimmung in seiner Partei gegen den Brexit. Das ist auch eine persönliche Kehrtwende: Während seine Rivalin Theresa May noch vor dem Referendum für den Verbleib in der EU eintrat, war der altlinke Corbyn immer eingefleischter Euroskeptiker. Er sah die EU als kapitalistischen Interessenverband, der nur den Reichen dient.

Deshalb nahm er nur recht lauwarm an der Kampagne seiner Partei teil, bei der sich die überwältigende Mehrheit der Abgeordneten im Parlament für den Verbleib in der EU einsetzte. Ihm wurde vorgeworfen, seine Lustlosigkeit habe dazu beigetragen, dass es in den traditionellen Labour-Hochburgen in Industrieregionen eine besonders starke Mehrheit für den Austritt gab.

Doch in den zwei Jahren der chaotischen Verhandlungen hat sich auch dort die Stimmung merklich verändert. An die 150 Ortsverbände änderten angesichts der drohenden Folgen des Austritts für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt ihre Meinung. Das wurde in Liverpool durch Massendemonstrationen deutlich. Das Sternenbanner der EU ersetzte auf der Straße die traditionelle rote Fahne der britischen Arbeiterpartei. Europa-Sprecher Sir Keir Starmer bekam orkanartigen Beifall. Nachdem er scharf mit dem „Verhandlungsfiasko“ der konservativen Regierung abgerechnet hatte, verkündete er, dass Labour im Parlament gegen „jeden faulen Deal“ stimmen werde, den Theresa May in Brüssel erreichen könne.

Dies bedeutet, dass die Premierministerin keine Mehrheit im Parlament findet, weil die Oppositionsparteien zusammen mit einer großen Anzahl von konservativen EU-Befürwortern und paradoxerweise auch mit dem harten Brexit-Flügel in Mays Fraktion für eine weiche Scheidung von Europa stimmen. Das würde zwangsläufig zu einem Misstrauensantrag gegen die Regierung und Neuwahlen führen. Dies sähe Corbyn gerne, der im Falle seines Sieges Neuverhandlungen mit der EU beginnen will.

Die Uhr tickt bedrohlich weiter bis zum Austrittstermin am 29. März 2019. Das Procedere für einen neuen Volksentscheid ließe sich kaum schnell genug durchziehen, so dass die Wetten auf Neuwahlen gesetzt werden. Doch da liegt Labour in den Prognosen noch immer zwei Prozentpunkte hinter den Konservativen.

May steht am Wochenende beim konservativen Parteitag in Birmingham ein Sturm ins Haus. Die neuen Vorsichtsregeln der Regierung für einen ungeregelten Brexit sorgen sicher nicht für Jubelstimmung unter den Delegierten. Sie warnen unter anderem vor erheblichen Beeinträchtigungen im Reiseverkehr.

Dass sich in Großbritannien die Stimmen für einen „Exit vom Brexit“ mehren, beobachtet die deutsche Wirtschaft mit gewisser Hoffnung, meint Industrie-Präsident Dieter Kempf. Die Vorbereitungen der Unternehmen hierzulande lassen sich am besten mit „Stochern im Nebel“ beschreiben. Keiner weiß so recht, was am 29. März 2019 wirklich passiert. „Notgedrungen stellen sich Betriebe bereits jetzt auf einen ungeordneten Brexit ein“, sagt der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier. Der Spitzenverband hat eine elfseitige Checkliste zusammengestellt, die im Internet bereits mehr als 10 000 Mal abgerufen wurde.

Alle Exporteure und Importeure müssen sich darauf einstellen, dass sie über Nacht Millionen von Zollanmeldungen durchführen müssen. Zudem sind britische Fabriken in internationale Fertigungsprozesse eingebunden.

Das beste Beispiel ist Mini, die Tochtergesellschaft des bayerischen Autobauers BMW. Sie baut den Kleinwagen nicht komplett in Oxford. Motorenteile aus Deutschland werden in der Fabrik in England zusammengefügt und wandern für weitere Produktionsschritte mehrfach auf den Kontinent und wieder zurück auf die Insel.

Bei jedem Grenzübertritt der Komponenten droht künftig Zoll anzufallen, der im Gegensatz zur Mehrwertsteuer nicht erstattet wird. Zudem ist die Mini-Produktion europaweit „just in time“ organisiert. Es sind also kaum Lager und Zeitpuffer da.