Der Dessousdieb von Leonberg klaute sogar mehrfach Wäsche

Leonberg. Auch Bewohner eines Hauses in der Nachbarschaft hätten bemerkt, dass Wäsche fehlt, wie die Polizei in Ludwigsburg am Mittwoch mitteilte. In dem Haus, das ebenfalls im Leonberger Ortsteil Warmbronn liegt, sei die Damenunterwäsche aus einer Waschküche gestohlen worden. «Man kann davon ausgehen, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt», sagte der Polizeisprecher.

Wie viele Wäscheteile der Unbekannte in beiden Fällen in der Nacht zum Dienstag mitnahm, war zunächst nicht bekannt. Es seien aber keine «Riesenmengen», sagte der Polizeisprecher. In beiden Fällen ist auch noch unklar, wie der Täter in die Mehrfamilienhäuser gelangen konnte.

Bei dem zuerst bekannt gewordenen Fall hatte der Einbrecher in einer Wohnung auch eine schlafende Frau berührt, die dadurch aufwachte und schrie. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Der Partner der Frau verfolgte ihn noch zu Fuß, konnte ihn aber nicht mehr aufhalten.