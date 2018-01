Der „Bubble Bath Day“ hat ein G‘schmäckle

Deshalb: Schauen Sie aus dem Fenster! Was sehen Sie? Wolken. Was spüren Sie, wenn Sie im Freien sind? Die Kälte. Es ist das im wesentlichen hässliche Gesicht des Januars, zumindest in unseren Breitengraden. Zu nix zu gebrauchen als zum Jahreswechsel und zum Narrenlarven abstauben.

Deshalb kann man sich gefahrlos, ohne vom Mainstream geächtet zu werden, auch ein Loblied auf eine amerikanische Idee erlauben. Nämlich eines auf den erwähnten „Bubble Bath Day“, der in den USA natürlich (Make your pool great again!) in neuerer Zeit zum „National Bubble Bath Day“ gereift ist.

Also: Fenster zu, Türen zu, Wasser in die Wanne, so heiß, bis die Haut rosa ist. Und irgendwann nachwürzen wie sonst in der Küche, nur eben mit einer Schaumbadmischung. Und da entpuppt man(n) sich schnell als Dilettant, wie sich im Laufe der ausufernden Recherche zu diesem Text herausgestellt hat. Gibt es doch unglaublich viele Schaumbadsorten, eher sogar gaaaanz viiiele. Benamst von denselben Marketingexperten, die uns schon das pure Lebensglück aus Tee-Beuteln heraus versprechen. Das eine Öl-Schaumbad soll Stress wegnehmen (womit also Werktätige, siehe den Textanfang, vielleicht doch heute auch ...), das andere vitalisiert Haut und damit auch unsere Seele, das dritte kümmert sich um unsere gute Laune. Ein galaxieweit bekannter Online-Versand-Schaumschläger bietet es mir als Männersache im Dreier-Pack an (Männer, die diesen Duft mögen, mögen auch ...), in der Mischung aus Zedernholz und Jojobaöl, als Bierkur (Interessant! Gibt‘s aber leider noch nicht mit Kristallweizengeschmack), mit Honigduft, als „Bier Geschenke-Set Feierabend“ mit Flaschenöffner oder für die Infantileren unter uns mit Quietscheente. In der Abteilung Frauen scheint alles von Harmonie und Wellness beherrscht (mit und ohne CDs), Zedern- wird zu Sandelholz, es gibt Himbeer- und Grapefruitdüfte, welche mit der Anmutung von Karamell, Zimt, Rhabarber-Vanille oder Rosenblüten.

Schaumbad-Recherchen für weitere Geschlechter habe ich mir aufgespart. Wahrscheinlich ein Fehler, wäre vielleicht was mit Ackersalat-Geschmack dabei gewesen. Jetzt genieße ich den Tag.