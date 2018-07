Glosse Der Affe im Menschen

In Operationssälen geht es hektisch zu. Oft entscheiden wenige Sekunden über Leben und Tod. Da kann der Ton schon mal etwas rauer werden. Ein Team der Emory University of Atlanta wollte genauer wissen, was im OP so los ist. Das Ergebnis erschreckt: Während der Patient betäubt daliegt, fängt das medizinische Personal manchmal hemmungslos an zu streiten.