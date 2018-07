Den Hattrick geschafft

Die besten Nachwuchsathleten Württembergs des Jahrgangs 2007 und jünger gingen am Samstag beim Württembergischen Finale der VR-Talentiade in Gomaringen an den Start. Zum zweiten Mal nach 2012 war der TSV Gomaringen Ausrichter des Leichtathletik-Events. Um den Titel kämpften rund 130 Viertklässler in neun Mannschaften – aus Gomaringen, Calw, Ulm / Neu-Ulm, Dagersheim, Oberschwaben, Blaustein, Ille...