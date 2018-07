Den Abstiegsfluch durchbrochen

Nur eine Niederlage in 30 Spielen, eine Tordifferenz von 106:42 und 71 Punkte – über die Bilanz des SV Pfrondorf in der abgelaufenen A-Liga-Saison konnte die Konkurrenz nur staunen. In den vergangenen zehn Jahren holte nur ein A-Liga-Meister mehr Punkte. Und der hieß auch Pfrondorf: In der Saison 2015/2016 erreichte die Mannschaft sogar 77 Punkte. Auch die 106 Tore wurden nur einmal getoppt, und ...