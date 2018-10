Dem Mythos hilflos ausgeliefert

Berlin. Das Verhängnis kommt auf schwarzen Schwingen. Susanne Röckel raubt einem mit ihrem Roman „Der Vogelgott“ schier den Atem. Es geht um Menschenopfer und die Gewalt des Natürlichen. Und um das Schicksal, das – wie im antiken Mythos – unabänderlich das Sein bestimmt. Auch heute noch, trotz allen Fortschritts.

Aber der Reihe nach: Dem Roman ist ein Manuskript des Vogelkundlers Konrad Weyde vorangestellt. Darin beschreibt er, wie er in einem namenlosen Ort einen von den Dorfbewohnern verehrten Greifvogel fängt, um ihn für seine Sammlung zu präparieren – trotz warnender Vorzeichen und eines expliziten Verbots. „Der unergründliche Blick seiner schwarzen, glänzenden Glasaugen würde jeden Betrachter das Fürchten lehren“, fantasiert Weyde über das später auszustopfende Tier, „und ich wäre der Schöpfer dieses beeindruckenden Werks!“.

Bereits in diesem ersten Bericht verschwimmt die Wirklichkeit. Röckel versetzt ihren Hobbyornithologen nach und nach in eine Art akademische Raserei, in der Rationalität und Traum ineinander übergehen. In dem Moment etwa, in dem Weyde vor seinem Jagdobjekt steht, heißt es: „Es war, als ob ich mich plötzlich mit seinen Augen sehen könnte.“ Spätestens ab dann hat die Luft einen fatalen Geruch.

Wissenschaft und Wildheit

Seit jeher lässt die Münchnerin ihre Texte im Vagen. Schon in ihrem hypnotischen Erzählband „Vergessene Museen“ von 2009 beleuchtet Röckel mit mächtiger Sprachkraft schwer fassbare Welten. Wissenschaft verliert sich im Taumel der Wildheit. Vor demselben Hintergrund ist „Der Vogelgott“ zu lesen. Der Roman gehört zurecht zu den heißen Kandidaten für den Deutschen Buchpreis.

Nach dem Prolog teilt sich das Buch in drei Teile. Schnell wird klar: Die Erlebnisse des alten Weyde greifen auf seine Kinder über. Thedor, der jüngste, geht, um seinem Leben einen Sinn zu geben, in ein Missions-Camp in Afrika. Im Land der Aza verfällt er einem mythischen Vogelkult, an dessen Ende Blutrausch und Irrenhaus warten. Tochter Dora, eine Kunsthistorikerin, will auf einem Gemälde in einer Kapelle Hinweise auf satanische Götzendienste entdeckt haben. Lorenz recherchiert über die Macht alter Rituale – und gerät selbst in den Strudel. Sebastian Fischer