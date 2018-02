Dem Lastwagen die Vorfahrt genommen

Die 18-Jährige aus Tuttlingen war kurz nach 19 Uhr mit ihrem Renault auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs. An der Einfahrt auf die Reutlinger Straße stand unmittelbar vor ihr ein Laster, dessen 52-jähriger Fahrer verkehrsbedingt warten musste und sich zum Rechtsabbiegen etwas weiter links einordnete.

In dem Glauben, man dürfe auf der breit ausgebauten Straße in beide Richtungen abbiegen, fuhr die 18-Jährige rechts an dem Laster vorbei. In diesem Moment bog der aber rechts ab und die Fahrzeuge krachten zusammen. Das Auto der jungen Frau war so kaputt, dass es abgeschleppt werden musste.