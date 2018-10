Die Tigers Tigers verlieren gegen die Nürnberg Falcons Defensiv schwach: Tübinger Basketballer verlieren in der Paul-Horn-Arena 82:92 gegen Nürnberg

Die Tigers Tübingen verlieren am Sonntagabend in der 2. Basketball-Bundesliga mit 82:92 (43:48) vor etwa 2300 Zuschauern in der Tübinger Paul-Horn-Halle gegen die Nürnberg Falcons.