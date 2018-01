Debatte über THC-Grenzwerte im Straßenverkehr

Goslar. Studenten, die auf einer Party Joints rumreichen, Schauspieler, die wegen Nervosität Gras rauchen, Erzieher, die nach der Arbeit zum Entspannen kiffen: Cannabis ist in vielen Gesellschaftsschichten angekommen. Seit zehn Monaten dürfen Patienten zu schmerzlindernden Zwecken legal Marihuana rauchen. 13.000 Versicherte griffen bisher darauf zurück. Was in den eigenen vier Wänden passiert, ist Privatsache. Was aber geschieht, wenn diese Patienten sich ans Steuer setzen?

Mit dieser Frage beschäftigen sich Juristen beim Deutschen Verkehrsgerichtstag ab Mittwoch in Goslar. Die Experten geben Empfehlungen an die Politik. Laut Bundesregierung dürfen sich kiffende Patienten ans Steuer setzen – solange sie fahrtüchtig sind. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat empfiehlt Patienten deshalb, ein Rezept bei sich zu tragen. „Solange kein Verdacht auf Fahruntüchtigkeit besteht und uns der Patient das Rezept vorlegt, wird dieses akzeptiert“, sagt Stefan Drescher vom Polizeipräsidium Berlin. „Wenn ein 21-Jähriger kifft, angehalten und mit auf die Wache genommen wird, passiert ihm führerscheinrechtlich zunächst nichts“, erläutert der Oldenburger Anwalt Frank-Roland Hillmann III. „Wenn er aber im Auto dem Polizisten erzählt, er habe als 16-Jähriger schon einmal Gras geraucht, gilt er als ungeeignet, denn damit ist er gelegentlicher Konsument. Ihm wird der Führerschein entzogen.“

Zweierlei Maß

Hillmann ist Anwalt für Verkehrsrecht und einer der Redner beim Verkehrsgerichtstag. Er prangert den niedrigen Grenzwert an, an dem Gerichte Fahreignung festmachen. Mit Grenzwert ist die Menge an Tetrahydrocannabinol (THC) im Blut gemeint. Erlaubt ist derzeit ein Nanogramm pro Milliliter.

Das ist zu niedrig, kritisiert der Deutsche Hanfverband. Da der Wirkstoff nur langsam abgebaut wird, können Ärzte per Bluttest THC nachweisen, obwohl der Fahrer längst nicht mehr „high“ ist. Je nach körperlicher Konstitution und Cannabis-Menge ist THC bis zu drei Monate im Blut auffindbar. Selbst wenn der Konsument Kiffen und Fahren voneinander trennt, könnte er seinen Führerschein verlieren.

Die Leiterin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Berliner Charité, Isabella Heuser, sieht hinter dem Umgang mit Drogen eine politische Motivation. „Im Vergleich zum Alkohol wird mit zweierlei Maß gemessen“, sagt die Ärztin. Alkohol sei zwar auch eine Droge, allerdings sei sie legal. 2016 sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 16.995 Menschen aufgrund von Alkoholeinfluss im Straßenverkehr verunglückt. Aufgrund von Drogeneinfluss waren es 2548. „Am Alkohol verdient der Staat. Unsere Drogenpolitik ist medizinisch-rational nicht begründbar.“