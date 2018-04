Debakel irgendwie vermeiden

Bamberg am Samstag, dann Berlin und der FC Bayern, zwischendurch als kleine Erholung die Rockets Erfurt: Die Walter Tigers Tübingen bekommen es in den nächsten 14 Tagen fast ausnahmslos mit den Top-Teams der Basketball-Bundesliga zu tun. Für den abgeschlagenen Tabellenletzten geht es von vornherein nur um Schadensbegrenzung – in der Verfassung vom vergangenen Wochenende beim 64:91 gegen Jena ist ...