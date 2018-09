Das macht high

Stuttgart. Ekstase. Das Thema scheint uferlos. Vom Votivbild mit verzückten Heiligen drauf über den kollektiven Jubel beim Siegtor des Lieblingsklubs bis zur kleinen weißen Tablette namens „Ecstasy“, die einen in wolliger Wohligkeit die Nacht durchtanzen lässt. Jeder kennt Ekstase. Und jeder verbindet damit etwas anderes. Vom Auslöser – Natur, Tanz, Musik, Sport, Drogen – zu den Auswirkungen – Trance, Erhebung, Kontrollverlust, Wahn: Ekstatische Zustände, Erfahrungen und Empfindungen sind so universell wie individuell. Und manchmal ganz privat.

Ulrike Groos und ihr Team vom Kunstmuseum Stuttgart packen all das jetzt zusammen mit Mitarbeitern des Zentrums Paul Klee in Bern in eine Ausstellung. „Von jeher gehen Menschen bewusst über physische und mentale Grenzen hinaus, um in einen anderen Bereich der Wahrnehmung zu gelangen“, erklärt die Museumsdirektorin. Und zwar in sämtlichen Kulturkreisen. Deshalb rückt sie die Ekstase als Phänomen einer globalen Gesellschaft ins Zentrum ihrer Stuttgarter Schau. In Bern, wo „Ekstase“ im Anschluss von April 2019 an zu sehen sein soll, liegt der Fokus hingegen auf der westlichen Moderne und Gegenwart.

Wie und warum Menschen die spirituelle Grenzüberschreitung, die meist mit körperlicher Selbstzerstörung einhergeht, suchten und suchen, das änderte sich im Lauf der Zeit, sagt Groos. Das Interesse von Künstlern aller Sparten aber blieb. Das belegt die Liste der mehr als 230 jetzt auf fünf Stockwerken im Glaskubus an der Königstraße gezeigten Werke: Die reichen von der Antike bis in die Gegenwart. Von Bildhauern über Tänzer und Literaten, von Zeichnern und Malern zu Fotografen. Vom ländlichen Bodensee über die Schweiz bis hinaus in die Metropolen der Welt – zu allen Zeiten, an allen Orten, in allen Techniken und Genres haben sich Künstler mit den verschiedensten ekstatischen Ausprägungen auseinandergesetzt: Massen-Glücksflash, Veitstanz, Orgasmus, Hysterie, Absinthrausch. Vom Einfall zum Einbruch.

Groos und ihre beiden Stuttgarter Co-Kuratoren Anne Vieth und Markus Müller sowie Martin Waldmaier aus Bern gehen dem im begleitenden Katalog erstmals umfassend kulturwissenschaftlich auf den Grund. Im Museum aber bieten sie den Besuchern weit mehr als ein kulturgeschichtliches Tableau. Dort und durch das Begleitprogramm auch an anderen Kulturorten in der Stadt ermöglicht die gestern eröffnete „Ekstase“ eine tiefgreifende, auf direkter Erfahrung und unmittelbarem Erleben gründende Auseinandersetzung mit dem Sujet.

Ein Raum ganz in Rosa

Die Ausstellung ist in neun Bereiche unterteilt, vom Untergeschoss bis hoch in den dritten Stock. Wobei sich oben und unten die faszinierendsten, ungewöhnlichsten Eindrücke bieten: In La Monte Young und Marian Zazeelas 1962 erstmals konzipierter Licht-Sound-Installation „Dream House“, die das ganze Stockwerk in plüschiges Rosa taucht und einen wahrhaft trunken machenden Blick auf eine andere Art des Rauscherwerbs ermöglicht: den historischen Wasen am Kleinen Schlossplatz. Rineke Dijkstras Raum im Keller dagegen ist ganz dunkel. Für ihre Installation „Krazyhouse“ hat sie 2009 Tänzer in einem Liverpooler Club gefilmt und vor neutralem Hintergrund freigestellt. Zur Housemusik mit Ragga-Vocals zucken auch bei Betrachtern, die der Jugendkultur eindeutig entwachsen sind, die Glieder.

Dazwischen: Dionysische Kulte, religiöse Ekstasen, afrobrasilianische Bräuche, Schamanismus und Jugendkultur. Von griechischen Vasen über Berninis berühmte Darstellung der halb weggetretenen heiligen Theresa in einer römischen Kirche bis zu Eleanor Antins fotografischer Neuinterpretation eines Poussin-Gemäldes, Nan Goldins großformatigen Studien zum Glücksempfinden und Jeremy Shaws unter dickem Acrylglas tatsächlich gebrochen scheinenden Bildern.

Franz von Stuck, Corinth, Picasso, Abramovic, Warhol, Bourgeois – alle hatten was zu den begehrten ambivalenten biochemischen Prozessen beizutragen. Der Pole Stanislaw Witkiewicz kontrastiert feine Kreidestriche mit starken Gefühlen. Dan Graham zeigt in einem Film-Essay einen benebelten Jim Morrison, der über den Begriff der Reinheit reflektiert . . . Das uferlos scheinende Thema bietet auch für jeden Besucher etwas. Und diese Ausstellung macht high, je länger man darin verweilt, desto mehr.