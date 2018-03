Richtfest ihres Geflüchteten-Wohnprojekts feierte am Montagnachmittag die Pasarelle-Baugruppe am Hechinger Eck im rechten Gebäudeteil. Anfang kommenden Jahres sollen die ersten Bewohner einziehen. Bild: Metz

Unterkunft für Menschen mit Bleiberecht am Hechinger Eck Das erste Tübinger Wohnprojekt einer privaten Baugruppe feierte am Montagnachmittag Richtfest

Es war etwas Besonderes in zweierlei Hinsicht: Zum Einen schaffte es die Percussions-Gruppe „Chucrute com Banana“ den Feierabend-Verkehrslärm der angrenzenden B 27 mit ihren Trommeln zu übertünchen. Entscheidender für alle Beteiligten war aber wohl der zweite Aspekt, der dem Richtfest am Hechinger Eck das Flair von Innovation verlieh: Überhaupt als erste private Baugruppe für ein Wohnprojekt für Flüchtlinge mit Bleiberecht in Tübingen konnte sich das „Passerelle“ an einem Richtkranz erfreuen.