Das Risiko im Blick

Auf dem 13. Tabellenplatz übernahm er die 96er mit nur 18 Punkten und führte sie bis Saisonende auf Rang zehn. Heute ist der VfB in einer vergleichbaren Situation und wäre mit einem ähnlichen Ergebnis am Saisonende höchst zufrieden.

Ist Korkut auch jetzt der richtige Mann? Die VfB-Führung ist fest davon überzeugt, obwohl er nicht erste Wahl war. Der in Stuttgart geborene, auf den Fildern aufgewachsene 43-Jährige selbst hat im Gegensatz zu Thomas Tuchel oder Markus Weinzierl keine andere: Für ihn ist es die unverhoffte Chance zum Comeback in der Fußball-Bundesliga. Wohl wissend um die Gefahr, dass die Stuttgarter wieder vollends die Nerven verlieren und erneut absteigen könnten.

Mit seiner offenen, verbindlichen Art und einem klaren Sinn für die sportlich riskante Realität hat Tayfun Korkut gestern Abend bei seiner offiziellen Vorstellung einen ersten guten Eindruck hinterlassen. Nun kommt es darauf an, der zuletzt beim 0:2 gegen Schalke total verunsichert wirkenden Mannschaft neues Selbstvertrauen einzuimpfen. Am besten mit einer Überraschung am Samstag beim Spiel in Wolfsburg. Es wird eine richtungsweisende Premiere, auch wenn niemand einen Sieg erwarten kann.