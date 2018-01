Das Ringen der Basis

München. Tilla Meyer, 68 Jahre alt, sagt es kurz und bündig: „Warum sollen wir die Sache aus der Scheiße herausholen? Die Groko macht uns kaputt.“ Zustimmendes Nicken bei den Genossinnen und Genossen vom SPD-Ortsverein München-Au. Tilla Meyer, Hausfrau, ist das, was man als sozialdemokratisches Urgestein bezeichnet, eine Respektsperson – seit 40 Jahren in der Partei, seit 30 Jahren im Bezirksausschuss des Stadtteils, aktiv auch im Sozialverband VdK und bei der Arbeiterwohlfahrt. Wenn Frau Meyer nein sagt, dann hat das Gewicht bei der Auer SPD.

Sie haben sich versammelt an diesem Abend, um über das zu diskutieren, was die Sozialdemokraten in diesen Tagen und Wochen zerreißt: GroKo oder No-GroKo mit CDU/CSU im Bund? Der Ortsvereinsvorsitzende Roland Fischer stimmt zu Beginn schon eine düstere Tonalität an. „Es ist eine Situation von Pest oder Cholera“, sagt er. Und weiter: „Angela Merkel hatte ein gigantisches Problem. Das wurde jetzt zu unserem Problem gemacht.“ Wie sollen sich die Genossen an der Basis zu dem mit der Union beschlossenen Sondierungspapier stellen? Fischer will ein „Meinungsbild“ einholen, denn er reist zum SPD-Parteitag am Sonntag in Bonn und stimmt mit ab.

Auf zwei Prozent komme es nicht an

19 der 94 Mitglieder in der Au sind gekommen, das ist mehr als sonst. Alexej Preißler ist mit 18 Jahren der Jüngste, er ist ein umtriebiger Juso und kann Tilla Meyer nur beipflichten. Kaum ein sozialdemokratisches Ziel habe sich durchsetzen lassen, meint er. „Wir haben alle Wahlkampf gegen eine Obergrenze bei Flüchtlingen gemacht – und jetzt soll sie kommen, mit uns.“ Er schlägt die Hände auf die Schenkel und ruft: „Also nee.“ Dass die Partei bei Neuwahlen als Regierungs-Spielverderber gilt und noch mehr Stimmen verliert, sieht auch Preißler als wahrscheinlich an, doch er hält dagegen: „Die SPD ist eine Partei der Mutigen, deshalb sollten wir keine Angst vor Neuwahlen haben.“

Regelrecht fatalistisch gibt sich der Vorsitzende Fischer. Ausgehend davon, dass die SPD in Bayern derzeit bei 15 oder 16 Prozent steht, komme es „auf zwei Prozent rauf oder runter nicht mehr an“. Ein anderer Genosse sagt, in einer großen Koalition würde die Partei in vier Jahren die Quittung kassieren. „Es geht darum: entweder beide Beine ab oder nur eins.“

Wut auf die Union baut sich auf, speziell die CSU. Deren Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lasse keine Gelegenheit aus, so Fischer, „uns eine reinzuwürgen“. Der Genosse David meint, die CSU torpediere „alles, was ein bisschen rot schimmert“, in dem Sondierungspapier liest er „Kampfbegriffe aus der rechten Ecke“. Ein älterer Mann sagt: „Der Dobrindt und seine schwarzen Kumpanen provozieren nur noch.“

Die sozialdemokratische Seele ist verletzt

So sitzen sie im Nebenzimmer des „Curva Est“, der Sportgaststätte des TSV München-Ost, und reden sich die Köpfe heiß. Das ist ein in die Jahre gekommener Italiener mit großem Schwarz-Weiß-Poster der deutschen Fußball-Weltmeister von 1974 an der Wand – Paul Breitner, Franz Beckenbauer und der kleine Berti Vogts sind darauf. Der Vorsitzende Roland Fischer lässt einen Antrag seines Ortsvereins beschließen, laut dem die SPD-Groko-Verhandler alles Mögliche zusätzlich durchsetzen sollen, etwa mehr Familiennachzug für Flüchtlinge oder die Abschaffung der Diesel-Subventionierung. Wird dies nicht erreicht, soll die SPD die Verhandlungen als gescheitert aufgeben. Allerdings gibt Fischer zu, er sehe „sehr wenig“ Chancen, dass der Antrag den Parteitag passiert.

Man erfährt auf einem solchen Treffen manches über die sozialdemokratische Seele. Die ist verletzt und wütend nach den vielen Niederlagen. Sie wünscht sich Mut, Aufbruch und eine klare linke Politik. „Ich sehe das Minimum nicht erfüllt“, sagt etwa Dorothee Kraus, 61 Jahre alt. Gegenüber der Union herrsche „extremes Misstrauen“. Jemand wünscht sich im Sondierungspapier den Satz: „Wir lassen uns von der Automobilindustrie nicht länger auf der Nase herumtanzen.“ Muss aber Martin Schulz bei einem Negativ-Votum als SPD-Chef zurücktreten? Überhaupt nicht, meinen sie alle, eine gewisse Blauäugigkeit schwingt mit. Der Martin sei ja nach der Wahl auch ganz entschieden gegen eine Groko gewesen.

Genosse Holger Steckermaier, 44, vertritt eine Minderheitenmeinung, ganz ruhig und freundlich. „Wenn jede Partei nein sagt, wer soll uns überhaupt regieren?“, fragt er. Man könne nicht sagen: „Ich stelle mich zur Wahl und dann erfülle ich meinen Auftrag nicht.“ Die Partei habe schließlich die Sondierung verhandelt, einen Rückzieher jetzt hält er für „ziemlich peinlich“.

Am Ende erhält der Ortsvereinsvorsitzende Roland Fischer das Meinungsbild: 17 Mitglieder lehnen Groko-Verhandlungen ab, zwei sind dafür.